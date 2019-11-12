كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد انتقاده للناتو.. ماكرون يستعد للقاء ترامب في ديسمبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نقلت وكالة "ايه بي سي نيوز" عن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قوله إنه سيلتقي بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل قمة الناتو في لندن يومي 3 و4 ديسمبر.

غرد ماكرون عبر حسابه علي تويتر أنه أجرى "مناقشة ممتازة" مع ترامب مساء الاثنين حول سوريا وإيران والتحالف العسكري للناتو. وقال إنه كان هناك العديد من اوجه "التقارب"، دون الخوض في تفاصيل.

تأتي هذه المكالمة الهاتفية بعد أن زعم ماكرون الأسبوع الماضي أن قلة القيادة الأمريكية تتسبب في "موت دماغي" لحلف شمال الأطلسي، وحث الاتحاد الأوروبي للبدء في التصرف كقوة عالمية استراتيجية.

كان انشغال ترامب بالإنفاق الدفاعي موضوعًا ثابتًا منذ توليه منصبه في عام 2016، ومن المتوقع أن يظهر في قمة 3-4 ديسمبر في لندن.