كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقتل 450 شخصًا بحوادث مرورية في ليبيا في الربع الثالث والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت وزارة الداخلية الليبية، اليوم الثلاثاء، أن 450 شخصًا قتلوا في حوادث المرور في الربع الثالث من عام 2019.

وقال بيان للوزارة: "وفقا لاحصاءات المرور من الدوائر الأمنية في مناطق مختلفة من ليبيا لشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر، تم تسجيل 368 حادثا مع 450 حالة وفاة".

وعلاوة على ذلك، أصيب 439 شخصًا في 185 حادثًا مروريًا خلال الفترة نفسها، حسبما أضاف البيان.

وأوضح أن العوامل الأكثر شيوعًا التي تؤدي إلى حوادث المرور تشمل السرعة الزائدة، ونقص مهارات القيادة المناسبة، ونقص كفاءة المركبات وانتهاك قوانين المرور.

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ودعا البيان السائقين إلى "إيلاء اهتمام إضافي عند القيادة والالتزام بقوانين المرور، من أجل إنقاذ الأرواح والحد من هذه الحوادث".

وخلال مايو ويونيو الماضيين، أدت حوادث المرور إلى مصرع 36 شخصًا وإصابة 1396 آخرين (نحو 19 حالة وفاة و637 مصابًا في مايو، و17 حالة وفاة و759 مصابًا في يونيو، مشيرًا إلى أن متوسط أعمار ضحايا هذين الشهرين يتراوح ما بين 20 و35 عامًا. وفي منطقة وسط ليبيا، حيث عدد السكان أقل، أعلنت مديرية أمن منطقة الهلال النفطي وقوع حوادث سير خلال الأشهر الستة الأولى لهذا العام، أدت إلى وفاة 24 شخصا وإصابة 42 آخرين بإصابات بليغة، و32 شخصًا إصابات بسيطة. من جهة أخرى، فإن عدد المركبات المتضررة من جراء تلك الحوادث بلغ 50 مركبة.

من جهتها، أعلنت وزارة الداخلية في حكومة الوفاق الوطني في طرابلس، في 28 أغسطس الماضي، عن إحصائية شاملة لحوادث المرور في ليبيا، خلال شهر يونيو الماضي، مشيرة إلى وفاة 166 شخصا خلال هذا الشهر وإصابة نحو مائتين.

وتفيد الوزارة بأن الأضرار المادية من جراء حوادث السير تقدّر بنحو مليوني دينار ليبي (نحو مليون و216 ألفًا و970 دولارا). وتعزو الأسباب إلى عدم احترام السائق قواعد المرور، والسرعة الزائدة.