كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "أردوغان": تركيا ستواصل ترحيل مقاتلي "داعش" بغض النظر عن موقف دولهم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بأن أنقرة ستمضي في ترحيل إرهابيي "داعش" بغض النظر عما إذا كانت دولهم ستقبلهم أم لا.

وقال "أردوغان" للصحفيين في أنقرة، اليوم الثلاثاءك "من بقي على الحدود هناك، أي البلاد استقبلت مقاتلي "داعش" الإرهابيين وأي منهم لم يفعل ذلك - نحن لا نهتم. سوف نستمر في ترحيلهم".

يأتي هذا البيان، بعد تعهد وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، في وقت سابق، من هذا الشهر بأن أنقرة سترسل مقاتلي "داعش" الذين احتجزت في بلادهم.

كما قال الوزير، إن أنقرة لن تقبل تقاعس أوروبا عن قضية سجناء "داعش" عندما تُترك تركيا وحدها للتعامل معها.

أسرت تركيا بعض سجناء "داعش" الهاربين في شمال شرق سوريا خلال عملية ربيع السلام التي بدأت في 9 أكتوبر.

وقالت أنقرة، إن العملية ضرورية لطرد المسلحين الأكراد ومقاتلي "داعش" من المنطقة الحدودية وإنشاء منطقة أمنية للاجئين السوريين هناك.

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قالت تركيا، يوم أمس الاثنين، إنها رحّلت اثنين من أسرى تنظيم "داعش" الإرهابي، وبدأت برنامجًا لإعادة المحتجزين، الذين تسببوا في احتكاك مع حلفائها في "الناتو"، منذ شنها هجومًا في شمال سوريا.

وأوضحت أنقرة، أنها ألقت القبض على "287" مسلحا في شمال شرق سوريا، وتمتلك بالفعل مئات آخرين من المشتبه بهم من تنظيم "داعش".

كما اتهمت الدول الأوروبية، بأنها بطيئة للغاية في استعادة المواطنين الذين سافروا للقتال في الشرق الأوسط، ويشعر الحلفاء بالقلق من أن مقاتلي "داعش"، يمكن أن يفروا نتيجة للهجوم التركي على الميليشيات الكردية السورية، التي تحتجز الآلاف من مقاتلي الجماعة وعشرات الآلاف من أفراد أسرهم.

وكان وزير الداخلية سليمان صويلو، قد قال الأسبوع الماضي، إن تركيا ستبدأ في إعادة متشددي الدولة الإسلامية إلى بلادهم ابتداءً من يوم الاثنين 11 نوفمبر، حتى إذا ألغت الدول التي جاء منها المقاتلون جنسيتهم.

وأعلن المتحدث باسم الوزارة إسماعيل كاتاكلي، أنه "تم ترحيل أمريكي وألماني اليوم الاثنين"، ولم يحدد المكان الذي تم إرسالهم إليه، على الرغم من أن تركيا قالت مرارًا إنه سيتم إرسال المحتجزين إلى بلدانهم الأصلية.

كما قالت الشرطة اليونانية، إن ضباط الشرطة الأتراك جاءوا إلى المركز الحدودي في بلدة كاستانييس اليونانية يوم الاثنين، وطلبوا إدخال مواطن أمريكي من أصل عربي يرافقهم إلى اليونان، حيث تم اعتقاله لتجاوزه مدة إقامته في تركيا.

وقال البيان الصادر عن مقر الشرطة اليونانية، إن الرجل مُنع من الدخول وعاد إلى تركيا برفقة الشرطة التركية، ولم يكن واضحًا ما إذا كان هو الأمريكي الذي أشارت إليه وزارة الداخلية.