كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إغلاق معظم البنوك في بيروت استجابة لدعوة الإضراب العام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وسائل لبنانية، اليوم الثلاثاء، إغلاق معظم البنوك في بيروت ومناطق لبنانية أخرى استجابة لدعوة الإضراب العام، حسبما ذكرت قناة العربية.

وقالت نقابة موظفي المصارف في لبنان، إن ماكينات الصرف الآلي ستزود بالنقد.

ودخلت لبنان في إضراب عام احتجاجاً على مناورات السلطة ومماطلتها، في تنفيذ مطالب المحتجين.

ومع استمرار الحراك الشعبي في لبنان لليوم الـ27 على التوالي، تجمع عدد من المحتجين أمام قصر العدل في العاصمة بيروت، الثلاثاء، مقفلين مداخله "دعماً لاستقلالية القضاء والضغط على السلطة السياسية للبدء بالاستشارات النيابية".

كما تجمع عدد من الطلاب أمام وزارة التربية باليونيسكو في بيروت وسط انتشار للقوى الأمنية.

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إلى ذلك بدأ موظفو الشركتين المشغلتين لقطاع الخليوي "ألفا" و"تاتش" إضرابهم المفتوح، وتوقفوا عن العمل في المراكز الرئيسية للشركتين، وفي المناطق. وحضر الموظفون إلى أماكن عملهم، لكنهم اعتصموا خارجها، رافعين شعارات مطلبية تدافع عن حقوقهم.

وإلى الشمال، أقفل المتظاهرون عددا من الطرقات في مدينة طرابلس، بينها المؤدية إلى ساحة النور. وأعلنت المدارس والجامعات والمعاهد والمهنيات إقفال أبوابها أمام التلاميذ والطلاب.

كما اعتصم عدد من المحتجين أمام سرايا مدينة حلبا، مركز محافظة عكار، وهتفوا للموظفين في مركز "ليبان بوست" لإيقاف عملهم وتم إقفال المركز. إلى ذلك، توجهوا إلى مبنى هيئة "أوجيرو" للاتصالات وتم إقفاله.

وفي الجنوب، أقفل المتظاهرون مؤسسة كهرباء لبنان في مدينة صيدا، ثم انتقلوا إلى مبنى "أوجيرو" حيث افترشوا الأرض تمهيداً لإقفاله.