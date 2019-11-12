عكس المتوقع..”إم بي سي 5″ لم تؤثر في القنوات الوطنية.. ورقم قياسي لـ”دوزيم”

لم تؤثر قناة “إم بي سي 5″، الموجهة إلى الجمهور المغربي، في نسبة مشاهدة القنوات الوطنية، عكس المتوقع، بل استطاعت القناة الثانية تحقيق رقم قياسي، في الأسبوع الماضي.

وحسب آخر الأرقام، الصادرة عن مؤسسة “ماروك ميتري”، المختصة في قياس نسب المشاهدة، فإن مسلسل “فضيلة وبناتها” التركي، تابعه في إحدى حلقات الأسبوع الماضي، 9.2 مليون مشاهد، وهو رقم قياسي.

وتأكيدا لوفاء المشاهد المغربي للدراما التركية، فإن مسلسل “فرصة ثانية”، الذي يبث على القناة الثانية، حل في المرتبة الثانية بعدد مشاهدين وصل 6.5 مليون.

وبخصوص القناة الأولى، فإن مسلسل “دموع وردة” تصدر قائمة البرامج الأكثر مشاهدة، إذ تابع إحدى حلقاته، الأسبوع الماضي، أكثر من 5 ملايين مشاهد.

وكان من المتوقع أن تؤثر قناة” إم بي سي 5″ الجديدة، الموجهة معظم برامجها إلى الجمهور المغربي، على نسبة مشاهدات القنوات الوطنية، غير أن ذلك لم يتحقق إلى حدود الساعة.