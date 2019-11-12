المنتخب المحلي.. عموتة يوجه الدعوة لحارس الدفاع الجديدي لتعويض المجهد

وجه الحسين عموتة، مدرب المنتخب الوطني للاعبين المحليين الدعوة إلى محمد اليوسفي، حارس مرمى الدفاع الحسني الجديدي، للالتحاق بالتجمع الإعدادي للنخبة الوطنية التي تستعد للمباراة الودية التي ستجمعها يوم الثلاثاء 19 نونبر 2019 بالمنتخب الغيني، على أرضية المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله بمدينة الرباط.
وجاءت دعوة محمد اليوسفي للالتحاق بالمنتخب الوطني للاعبين المحليين، بعدما انضم الحارس هشام المجهد للمنتخب الوطني الأول.
وكان الناخب الوطني وحيد خليلوزيتش، مدرب المنتخب الأول فد وجه الدعوة للمجهد. حارس مرمى اتحاد طنجة، من أجل تعويض أنس الزنيتي، الذي غاب بسبب الإصابة.
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