إسبانية مسيحية تضع “قلادة قرآنية”.. هذه قصتها مع مدينة العرائش-فيديو

فيديو: يونس الميموني

هي مسيحية الديانة، لكنها تضع قلادة عليها القرآن الكريم، وهي من أصول اسبانية، لكنها ولدت في العرائش، أنجي رامريث، ناشطة جمعوية تعكس مدى التعايش الذي تحظى به مدينة العرائش منذ القدم.

أنجي، ولدت بمدينة العرائش، وتملك ذكريات كثيرة مع مناطقها الشهيرة، تحكيها لنا، عن مرحلة من طفولتها في بيت جمع أسرا مسلمة وأخرى يهودية ومسيحية، في تعايش تام.

وفسرت أنجي وضعها لقلادة ذهبية بها مصحف كريم، أنها تسلمتها هدية من جدتها، والتي بدورها لم تكن مسلمة، لكنها كانت على قدر كبير من الإيمان حسب تعبيرها.