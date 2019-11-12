فرنسا تعتقل مغربية عُثر على 111 كلغ من “الحشيش”بسيارتها.. شقيقها: أختي خُدعت

كشفت وسائل إعلام بلجيكية، عن اعتقال السلطات الفرنسية، لمهاجرة مغربية، تحمل الجنسية البلجيكية، قالت إن دورية للأمن اعتقلتها بالقرب من الحدود الفرنسية الإسبانية، رفقة أبناءها الثلاثة، وعُثر في سيارتها على 111 كيلوغراما من المخدرات.

وأوضحت المصادر، أن المغربية التي تحمل اسم حنان، تبلغ من العمر 39 عامًا، وتوجد منذ بداية شتنبر الماضي في زنزانة فرنسية.

وأفادت بأن حنان، كانت عائدة من المغرب مع أطفالها الثلاثة، ليعثر في سرير مزدوج بسيارتها على الكمية الكبيرة من الحشيش المغربي.

وقال شقيق حنان، في تصريح لجريدة “آخر ساعة” البلجيكية، إن العائلة تعتقد أن قريبتهم تعرضت للخداع، حين سافرت إلى الحسيمة أثناء قضاء عطلتها بالمغرب.

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وتعتقد حنان وأسرتها، أن ميكانيكي وسك الحسيمة، قد يكون وراة تخزين الحشيش في سيارتها، حين تركتها عنده لإصلاح عطب أصابها.

وتابع شقيقها: “أنا أخبر بقصتها حتى لا يحدث هذا لأشخاص آخرين”، مشيرا إلى أن هناك تحقيق أمني للتعرف على هوية الميكانيكي، بينما أخته لم تستطع أن تتذكر بالضبط، أين يوجد محل إصلاح السيارات، الذي قصدته لإصلاح سيترتها قبل مغادرتها للمغرب.

ويبلغ متوسط ​​قيمة الحشيش، 9 ​​يورو لكل غرام، وهو يعني أن قية ما تم حجزه بسيترة المهاجرة المغربية، لا يقل عن مليون أورو.