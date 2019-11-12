شهيد وجرحى بقصف الاحتلال لشمال قطاع غزة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، قبيل ظهر اليوم الثلاثاء، أن طيرانه الحربي استهدف راكبي دراجة نارية في شمال القطاع، بادعاء أنهما ناشطان في الجهاد الإسلامي، وأنهما كانا في طريقهما لإطلاق قذائف صاروخية باتجاه إسرائيل.
وفي موازاة ذلكن أعلنت وزارة الصحة في غزة عن وصول شهيد وعدد من الإصابات إلى مستشفى الإندونيسي شمال قطاع غزة.
ويأتي ذلك في أعقاب اغتيال القيادي في الجهاد الإسلامي، بهاء أبو العطا، قبيل فجر اليوم، بقصف الطيران الحربي الإسرائيلي، تلاه إطلاق قذائف صاروخية من القطاع باتجاه مناطق واسعة في إسرائيل تمتد من تل أبيب إلى جنوب البلاد.
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