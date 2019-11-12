رئيس الحكومة اليمنية يؤكد على ضرورة وضع خطة لتطوير محافظة الجوف

الثلاثاء 12 نوفمبر 2019

رئيس الحكومة اليمنية

شدد رئيس الوزراء في الحكومة الشرعية اليمنية الدكتور معين عبدالملك سعيد، على ضرورة وضع خطة لتطوير محافظة الجوف.



وخلال لقاءه بمحافظ محافظة الجوف اللواء أمين العكيمي، اطلعه الأخير، على أوضاع المحافظة واحتياجاتها الإنسانية والتنموية، والجهود المبذولة لتثبيت الأمن والاستقرار وتطبيع الحياة فيها.

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وناقش الطرفان، مستوى تقدم العمل في بناء وتهيئة وتطوير هيئة مستشفى الجوف العام، وجهود الكبيرة التي تقوم بها السلطة المحلية في المحافظة لتحسين القطاع الصحي.

وأشاد رئيس الوزراء بدور المحافظة في التصدي لمليشيا الحوثي الانقلابية وما قدمته من تضحيات واستقبالها لأعداد كبيرة من النازحين.