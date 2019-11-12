اخبار العالم

محتجو لبنان يقفلون المصارف والمدارس والجامعات ويقطعون الطرق

0 نشر
متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن محتجو لبنان يقفلون المصارف والمدارس والجامعات ويقطعون الطرق والان مع التفاصيل

الثلاثاء 12 نوفمبر 2019

واصل المحتجون تحركهم في معظم المناطق اللبنانية اليوم تعبيرًا عن رفضهم للأوضاع الاقتصادية المتردية ومطالبتهم بمحاسبة الفاسدين وتشكيل حكومة جديدة من الاختصاصيين لمعالجة التدهور الذي تشهده الساحة اللبنانية سياسيًا واقتصاديًا.

 

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية اليوم أن المدارس الرسمية أقفلت أبوابها تلبية لدعوة وزير التربية والتزمت المصارف بدعوة نقابة موظفي المصارف إلى الإضراب وأقفلت أبوابها أمام الزبائن.

 

Advertisements

هذا وأقدم شبان يستقلون دراجات نارية على إقفال شوارع داخلية في مدينة طربلس شمال لبنان بحاويات النفايات.

 

وأقفلت المصارف في مدينة صور ومنطقتها جنوب لبنان، أبوابها أمام الزبائن بناءً على الإضراب المقرر من قبل نقابة موظفي المصارف.

 

ولفتت الوكالة إلى أن ناشطين في الحراك الشعبي عملوا منذ الساعة الرابعة فجرًا على قطع طرق رئيسة وفرعية، بالأتربة والعوائق والإطارات في مناطق وسط وساحل القيطع وسهل عكار شمال لبنان، في حين أقفلت جميع المدارس الرسمية والخاصة والجامعات أبوابها اليوم في منطقة المتن الأعلى وعاليه بجبل لبنان.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر محتجو لبنان يقفلون المصارف والمدارس والجامعات ويقطعون الطرق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا