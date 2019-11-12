محتجو لبنان يقفلون المصارف والمدارس والجامعات ويقطعون الطرق

الثلاثاء 12 نوفمبر 2019

واصل المحتجون تحركهم في معظم المناطق اللبنانية اليوم تعبيرًا عن رفضهم للأوضاع الاقتصادية المتردية ومطالبتهم بمحاسبة الفاسدين وتشكيل حكومة جديدة من الاختصاصيين لمعالجة التدهور الذي تشهده الساحة اللبنانية سياسيًا واقتصاديًا.



وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية اليوم أن المدارس الرسمية أقفلت أبوابها تلبية لدعوة وزير التربية والتزمت المصارف بدعوة نقابة موظفي المصارف إلى الإضراب وأقفلت أبوابها أمام الزبائن.

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هذا وأقدم شبان يستقلون دراجات نارية على إقفال شوارع داخلية في مدينة طربلس شمال لبنان بحاويات النفايات.

وأقفلت المصارف في مدينة صور ومنطقتها جنوب لبنان، أبوابها أمام الزبائن بناءً على الإضراب المقرر من قبل نقابة موظفي المصارف.

ولفتت الوكالة إلى أن ناشطين في الحراك الشعبي عملوا منذ الساعة الرابعة فجرًا على قطع طرق رئيسة وفرعية، بالأتربة والعوائق والإطارات في مناطق وسط وساحل القيطع وسهل عكار شمال لبنان، في حين أقفلت جميع المدارس الرسمية والخاصة والجامعات أبوابها اليوم في منطقة المتن الأعلى وعاليه بجبل لبنان.