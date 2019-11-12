الثلاثاء 12 نوفمبر 2019

السعودية.. جريمة قتل تهز حي العزيزية في مكة

استيقظ أهالي حي العزيزية في مكة المكرمة أمس (الإثنين) على جريمة بشعة هزت أرجاءه، حين أقدم مواطن سعودي في العقد الرابع من العمر على قتل طليقته داخل إحدى الشقق المفروشة.



Advertisements

وتحفظت الجهات الأمنية في مكة المكرمة على الجاني، فيما كشفت مصادر لصحيفة «عكاظ» تلقي عمليات الطوارئ بمنطقة مكة المكرمة بلاغ مواطن يبلغ من العمر 48 عاماً يفيد بقتل طليقته، سعودية الجنسية وتبلغ من العمر (42 عاما)، خنقا.

بدورها، أكدت فرق الهلال الأحمر التي باشرت حادثة وفاة السيدة وتمت إحالة البلاغ لقسم العزيزية. ولا زالت الجهات الأمنية تحقق في الواقعة تمهيدا لإحالتها إلى النيابة العامة.