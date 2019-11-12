الأولمبي يواجه أوزبكستان وكوريا الجنوبية وسوريا والأردن في بطولة دبي الدولية

رياضة 2019-11-12 | 10:24 101 مشاهدة عقد، المؤتمر الفني لبطولة دبي الدولية للمنتخبات الأولمبية لكرة القدم في مقر الاتحاد الاماراتي، اليوم الثلاثاء. وسيواجه المنتخب الأولمبي العراقي في بطولة دبي الدولية، أوزبكستان وكوريا الجنوبية وسوريا والأردن. وستطبق تقنية VAR في جميع مباريات البطولة، التي ستنقل عبر قناة دبي الرياضية. وسيخوض الأولمبي أولة مبارياته بالبطولة يوم غدٍ الأربعاء امام المنتخب الأوزبكي.



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