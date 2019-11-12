'ستيلا' كلبة ذكية تعلمت 29 كلمة للتواصل مع مالكتها (فيديو)

وعلّمت كريستينا هانغر، бعمرها 26 عاما، كلبتها الأليفة (ستيلا) استخدام لوحة خاصة، تنقر على مفاتيحها باستخدام أطرافها، للتعبير عما ترغب بفعله.

وابتكرت أخصائية علم النطق الأمريكية، هانغر، الأزرار بنفسها وأثبتت النتائج أنها مذهلة.

وفي مقطع الفيديو المصوّر، تتجول ستيلا (عمرها 18 شهرا) عبر الكلمات، لتضغط على "سعادة" و"كرة" و"أرغب" وأخيرا "في الخارج"، قبل أن تتحرك إلى باب الخروج وهي تهز ذيلها.

وتستطيع الكلبة ستيلا أن تخبر كريستينا بأنها جائعة، أو ترغب في المشي، أو حتى عندما ترغب في فرك بطنها.



وحتى الآن، تعلمت الكلبة الذكية 29 كلمة مختلفة خلال سنة ونصف السنة من التدريب، وتقول هانغر إن ستيلا تلتقط كلمات جديدة بسرعة.

وبدأت هانغر بتعليم كلبتها الكلمات عند بلوغها 8 أسابيع من عمرها، كما أوضحت كيف يمكن لستيلا الإجابة عن الأسئلة.

وأضافت كريستينا، التي تستخدم أساليب التعليم نفسها مع الأطفال الذين تعلمهم التواصل: "الطريقة التي تستخدم بها الكلمات للتواصل، تشبه ما يقوم به طفل عمره عامين". كما كشفت أن كلمة ستيلا المفضلة هي "الشاطئ".