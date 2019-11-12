اعلنت مديرية الدفاع المدني، الثلاثاء، أن حريقا اندلع في منطقة الشورجة وسط بغداد، فيما اشارت الى ان فرق الدفاع المدني تدخلت لاخماده.
وقال مدير عام الدفاع المدني اللواء كاظم سلمان بوهان في حديث لـ الخليج 365، ان "فرق الدفاع المدني تكافح الان حريقا اندلع داخل مخزن للملابس ضمن بناية المستنصرية مقابل بناية الدفتر دار في منطقة الشورجة وسط بغداد، نتيجة انفجار مولدة اهلية داخل المخزن".
واضاف انه "تم السيطرة على الحريق"، مشيرا الى انه "ادى الى الحاق اضرار مادية دون وقوع اية خسائر بشرية".
يذكر أن بغداد وعدداً من المحافظات تشهد بين فترة وأخرى اندلاع حرائق عدة، لاسيما في دوائر الدولة والأسواق التجارية، فيما تعزو فرق الدفاع المدني غالبيتها إلى حدوث تماس كهربائي.
كانت هذه تفاصيل خبر حريق في الشورجة والدفاع المدني يتدخل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.