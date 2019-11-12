تصعيد بغزة وصفعة لإخوان السودان.. نشرة الظهيرة لـ"العين الإخبارية"

في نشرة الظهيرة لـ"العين الإخبارية" لهذا اليوم تطالعون عناوين مختلفة في السياسة والفكر والاقتصاد والرياضة والصحة، وغيرها من الأقسام الأخرى.

ففي الملف السياسي تجدون: تراشق بين روحاني ورئيس القضاء الإيراني بسبب الفساد، "واشنطن بوست": أردوغان يرتكب جرائم تطهير عرقي ضد الأكراد، جعجع: الوضع في لبنان خطير ويستلزم حكومة مستقلة، السودان يواصل اجتثاث "الإخوان" ويحل "الأحزاب الأفريقية"، بوتين وميركل يبحثان هاتفيا أزمات سوريا وليبيا وأوكرانيا.

وأيضا: موقع فرنسي: استفزاز إيران يستلزم ردا صارما من واشنطن، إسرائيل و"الجهاد" لحظة بلحظة.. اغتيال وقصف وصافرات إنذار، إسرائيل تغتال قياديا بحركة "الجهاد" شرقي غزة، ترامب: استقالة رئيس بوليفيا مهمة لأمريكا الجنوبية.

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وفي الاقتصاد تقرأون: أكبر 5 منتجين للنفط الخام في العالم ضيوف أديبك 2019، مخاوف النمو تدفع أسعار النفط للتراجع، ارتفاع إنتاج حقل "الفارغ" الليبي إلى 150 مليون قدم مكعب غاز يوميا.

وعلى الصعيد الرياضي تطالعون: مانشستر يونايتد يقيم معسكرا قصيرا في دبي.

وفي الفن: بعد رامي جمال.. الممثلة المصرية زينة تعلن إصابتها بمرض في عينيها.

كما تتناول "العين الإخبارية" في الأخبار والتقارير المكتوبة والمصورة والفيديو آخر تطورات الأحداث المتنوعة، إلى جانب مجالات الثقافة والصحة والمجتمع والتكنولوجيا والسيارات.

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