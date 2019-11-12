القبض على 4 دواعش في الموصل العراقية

أعلنت وزارة الداخلية العراقية، الثلاثاء، القبض على أربعة من عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي في مدينة الموصل شمال البلاد.

وجاء في بيان لوزارة الداخلية أن فوج طوارئ الشرطة الخامس التابع لقيادة شرطة نينوى ألقى القبض على أربعة عناصر لداعش الإرهابية، في منطقة خزرج وباب البيض في الموصل.





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وبعد مرور أكثر من عامين على إعلان هزيمة التنظيم الإرهابي في العراق لا تزال عناصره تشكل تهديدا على المحافظات الشمالية.

ويحاول داعش العودة إلى العراق بعد فقدان خلافته المزعومة، حيث شهدت عدة محافظات سلسلة من الهجمات خلال الأشهر الأخيرة، رغم العمليات العسكرية المستمرة التي تنفذها القوات العراقية والتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة للقضاء على التنظيم الإرهابي.

وكان الجيش العراقي قد أعلن القضاء على داعش بعد معركته الأخيرة لتحرير مدينة الموصل آخر معاقل التنظيم الإرهابي بالبلاد يوليو/تموز 2017.

وتكبّد "داعش" خسائر كبرى في الأشهر الأخيرة أبرزها انهيار ما أطلق عليه "خلافة" التنظيم ومقتل زعيمه أبوبكر البغدادي في عملية أمريكية داخل الأراضي السورية الشهر الماضي.