انفجار سيارة مفخخة قرب قافلة لقوات أجنبية وسط أفغانستان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - انفجرت، صباح اليوم الثلاثاء، سيارة مفخخة قرب قافلة لقوات أجنبية في ولاية لوكر وسط أفغانستان.

من ناحية أخرى قالت الشرطة الأفغانية إن 5 أفراد أمن قتلوا في إطلاق نار على نقطة تفتيش بولاية هرات غربي البلاد

وتصاعد العنف في أفغانستان خلال الفترة الأخيرة؛ حيث لفت تقرير نشرته الأمم المتحدة إلى عدد "غير مسبوق" من القتلى والجرحى المدنيين في أفغانستان، سقطوا من شهر يوليو/تموز حتى سبتمبر/أيلول من هذا العام.

ووصفت الأمم المتحدة هذا العنف، الذي سلط التقرير الضوء عليه، بأنه "غير مقبول بتاتا"؛ حيث أفاد التقرير بمقتل 1174 شخصا وإصابة 3139، بزيادة بنسبة 42% على الفترة نفسها من العام الماضي.

وأكد التقرير أن شهر يوليو/تموز وحده شهد عددا أكبر من القتلى والجرحى من أي شهر آخر، منذ أن بدأت "بعثة المساعدة الدولية في أفغانستان" توثيق العنف في 2009.