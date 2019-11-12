الأردن يحبط مخططا لاستهداف دبلوماسيين أمريكيين وإسرائيليين

قالت وسائل إعلام أردنية، الثلاثاء، إن عمان أحبطت في الآونة الأخيرة عمليات إرهابية كانت معدة لاستهداف دبلوماسيين أمريكيين وإسرائيليين.

وذكرت صحيفة "الرأي" الأردنية أن المخابرات أحبطت في الآونة الأخيرة خططا لاثنين يشتبه بأنهما من الإرهابيين لشن هجمات إرهابية على دبلوماسيين أمريكيين وإسرائيليين وقوات أمريكية في قاعدة عسكرية جنوبي البلاد.



وأضافت أن المشتبه بهما خططا للهجوم على أهدافهما بالأسلحة النارية أو الطعن أو الدهس باستخدام سيارات وأنهما سيمثلان أمام محكمة أمن الدولة.

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وألقت الشرطة الأردنية، الأربعاء، القبض على شخص قام بطعن 3 سياح ورجل أمن ودليل سياحي في مدينة جرش الأثرية.

وقال الناطق الإعلامي في مديرية الأمن العام إن شخصا اعتدى، ظهر الأربعاء، في جرش بسكين على سياح ودليل سياحي وضابط صف من مديرية الأمن العام عند محاولة القبض عليه.

يأتي هذا في وقت أعلن فيه العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، انتهاء العمل مع إسرائيل بملحقي الباقورة والغمر.

واسترد الأردن من إسرائيل أراضي الباقورة والغمر بعد انتهاء العمل بالملحقين الخاصين بها، من اتفاقية السلام المبرمة بين الجانبين عام 1994.

وألغى العاهل الأردني في أكتوبر/تشرين الثاني 2018 الملحقين اللذين يمنحان لإسرائيل الحق في التصرف في منطقتي الباقورة والغمر الحدوديتين لمدة 25 عاما.