"التحرير الفلسطينية" تدين بشدة اغتيال إسرائيل قياديا بالجهاد

أدانت منظمة التحرير الفلسطينية، الثلاثاء، إقدام إسرائيل على اغتيال قيادي في حركة الجهاد الإسلامي، محملة سلطات الاحتلال مسؤولية التداعيات.

وقال الدكتور صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، في تصريح لـ"العين الإخبارية": "ندين بأشد العبارات جريمة الاغتيال الجبانة للقائد بهاء أبو العطا القيادي في حركة الجهاد الإسلامي وزوجته وإصابة أبنائه".

وأضاف عريقات: "نحمّل سلطة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن نتائج وتبعات هذه الجريمة النكراء".

وأعلن جيش الاحتلال اغتيال القيادي في سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي بهاء أبو العطا وزوجته في قصف استهدف منزله بقطاع غزة.

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وقالت مصادر طبية، لـ"العين الإخبارية"، إن القصف الإسرائيلي أدى إلى استشهاد أبو العطا وزوجته، وإصابة 4 من أبنائهما.

بدورها، علّقت وزارة التربية والتعليم في غزة الدراسة في جميع مدارس القطاع، عقب اغتيال الاحتلال قياديا في حركة الجهاد الإسلامي، تزامنا مع إغلاق إسرائيل للمعابر.

في هذه الأثناء، تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن سماع دوي صافرات إنذار في ريشون لتسيون جنوب تل أبيب.

من جانبها، أعلنت سرايا القدس استهداف مدينة تل أبيب بقذائف صاروخية.

وتعد هذه أول عملية اغتيال إسرائيلية مباشرة في غزة منذ نهاية عدوان 2014.

في المقابل، قررت إسرائيل إغلاق معابر قطاع غزة وتقليص مساحة الصيد بعد اغتيالها أحد قادة حركة الجهاد الإسلامي.