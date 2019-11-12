رونالدو يكسر صمته بعد أزمته مع ساري بتعليق مقتضب

كسر البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي حالة الصمت بعد أزمته الأخيرة مع مدربه ماوريسيو ساري خلال لقاء ميلان بالجولة 12 من الدوري الإيطالي التي حسمها فريقه بنتيجة 1-0.

رونالدو غادر ملعب المباراة التي احتضنها ملعب أليانز بالجولة 12 من الدوري الإيطالي في الدقيقة 55 لحساب الأرجنتيني باولو ديبالا، ليغادر الملعب غاضباً ويتجه إلى غرفة خلع الملابس بشكل مباشر؛ اعتراضاً على استبداله، ثم سجل البديل الأرجنتيني هدف الفوز بعد 20 دقيقة من نزوله.

ونشر رونالدو صورة له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "أنستقرام" من لقاء يوفنتوس وميلان، معلقا: "مباراة صعبة وفوز مهم".

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وكانت هذه المرة الثانية على التوالي التي يتم فيها استبدال كريستيانو رونالدو خلال مباريات الموسم الحالي، بعدما تم استبداله مرتين على مدار الموسم الماضي.

ووجه ساري في تصريحات عقب المباراة الشكر لرونالدو على مشاركته أمام ميلان، وأنه قام بالتضحية كي يوجد في اللقاء رغم عدم جاهزيته للمباراة ولذلك قرر استبداله.

وكانت تقارير أشارت إلى أن رونالدو سيتعرض لعقوبة مالية كبيرة من ناديه بسبب تلك الواقعة، وفقا لما تنص عليا اللوائح الداخلية للبيانكونيري.



يذكر أن رونالدو يخوض موسمه الثاني مع يوفنتوس، وخلال الموسم الحالي، شارك اللاعب في 13 مباراة مع الفريق بكل المسابقات، سجل خلالها 6 أهداف وصنع هدفين.

وانضم رونالدو (34 عاما) إلى يوفنتوس خلال فترة الانتقالات الصيفية قبل الماضية قادما من ريال مدريد الإسباني مقابل 100 مليون يورو، وقاد البيانكونيري للتتويج بالدوري الإيطالي.