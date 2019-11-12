انت الان تتابع إسرائيل تستهدف "الجهاد الإسلامي" في غزة ودمشق والحركة تعتبر هذا "إعلان حرب"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
أكدت حركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية مقتل المسؤول العسكري في سرايا القدس الجناح العسكري للحركة بهاء أبو العطا وزوجته في قصف إسرائيلي على قطاع غزة.
كما أعلنت، في بيان، استهداف منزل عضو المكتب السياسي للحركة أكرم العجوري في دمشق، مضيفة أن هذا أدى لمقتل أحد أبنائه.
وأكدت الحركة أن "اغتيال القائد أبو العطا هو إعلان حرب على الشعب الفلسطيني"، وتعهدت "بالتصدي لهذا العدوان والرد على الإرهاب بكل قوة وبسالة".
كانت هذه تفاصيل خبر إسرائيل تستهدف "الجهاد الإسلامي" في غزة ودمشق والحركة تعتبر هذا "إعلان حرب"... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اخبار الكويت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.