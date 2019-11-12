انت الان تتابع إسرائيل تستهدف "الجهاد الإسلامي" في غزة ودمشق والحركة تعتبر هذا "إعلان حرب"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

صورة أرشيفية

أكدت حركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية مقتل المسؤول العسكري في سرايا القدس الجناح العسكري للحركة بهاء أبو العطا وزوجته في قصف إسرائيلي على قطاع غزة.

كما أعلنت، في بيان، استهداف منزل عضو المكتب السياسي للحركة أكرم العجوري في دمشق، مضيفة أن هذا أدى لمقتل أحد أبنائه.

وأكدت الحركة أن "اغتيال القائد أبو العطا هو إعلان حرب على الشعب الفلسطيني"، وتعهدت "بالتصدي لهذا العدوان والرد على الإرهاب بكل قوة وبسالة".