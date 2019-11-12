انت الان تتابع أردوغان: سنبلغ ترامب بأن واشنطن لم تنفذ وعدها في سوريا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الثلاثاء إنه سيبلغ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الولايات المتحدة لم تف باتفاق تم التوصل إليه الشهر الماضي بإخلاء منطقة سورية على حدود تركيا من مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية.

وقال أردوغان للصحفيين قبيل سفره إلى واشنطن حيث من المقرر أن يلتقي مع ترامب في البيت الأبيض غدا الأربعاء "من المستحيل القول بأن... الإرهابيين" انسحبوا من الشريط الواقع بشمال شرق سوريا.