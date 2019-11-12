وزير خارجية العراق بحث مع نظيره السعودي بالحزم الإصلاحية لاحتواء المظاهرات

ذكرت وزارة الخارجية ​العراق​ية، أنّ "وزير الخارجية ​محمد علي الحكيم​ تلقّى اتصالًا هاتفيًّا من نظيره السعودي ​فيصل بن فرحان​، وبحثا بسبل تدعيم العلاقات بين ​بغداد​ و​الرياض​ بما يُساهِم في تلبية تطلّعات كلا البلدين".

ولفتت في بيان، إلى أنّ "الحكيم استعرض تطوّرات الأوضاع في العراق، والحزَم الإصلاحيّة الّتي أطلقتها الحكومة لتلبية مطالب المتظاهرين. كما بحثا بعدد من قضايا المنطقة الّتي تحظى باهتمام الجانبين، وضرورة الدفع باتجاه إيجاد حلول سياسيّة للأزمات الّتي تُعاني منها المنطقة".

ويشهد العراق منذ مطلع تشرين الأول الماضي، ​مظاهرات​ واسعة تخلّلتها أعمال عنف، أدّت إلى مقتل 319 شخصًا أغلبيّتهم من المتظاهرين، وإصابة أكثر من 15 ألفًا، وعلى اثر ذلك أعلنت السلطات العراقية إطلاق حزم إصلاحيّة لاحتواء ​الاحتجاجات​.