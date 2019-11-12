أدرعي: إطلاق نحو 50 قذيفة صاروخية من غزة باتجاه إسرائيل والقبة الحديدة اعترضت 20 منها

أعلن المتحدث باسم ​الجيش الإسرائيلي​ ​أفيخاي أدرعي​ أنّ "منذ ساعات الصباح وحتّى الساعة 9:10، تمّ رصد إطلاق نحو 50 ​قذيفة​ صاروخيّة من ​قطاع غزة​ باتجاه إسرائيل، حيث تمكّنت منظومة ​القبة الحديدية​ من اعتراض نحو 20 منها".

وكان قد كشف أدرعي​ في وقت سابق عن "استهداف مبنى تواجد في داخله أبو العطا، في عمليّة مشتركة لجيش الدفاع وجهاز الأمن العام"، ما أدّى إلى مقتله وزوجته وإصابة طفليه بجروح خطرة.

ونعت "سرايا القدس" الجناح العسكري لـ"حركة الجهاد الإسلامي"، أبو العطا، متوعّدةً بالرد.