الخارجية التركية حذرت رعاياها من السفر إلى بوليفيا على خلفية الاحتجاجات العنيفة

لفتت ​وزارة الخارجية التركية​ إلى أنّ "عددًا من المدن البوليفية، وفي مقدّمتها العاصمة لاباز، تشهد مظاهرات شعبيّة تتضمّن أحيانًا أعمال عنف"، مشدّدةً على "أنّنا ننصح مواطنينا الراغبين في السفر إلى ​بوليفيا​ لأغراض تجاريّة أو سياحيّة أو المقيمين هناك توخّي الحذر والابتعاد عن الأماكن الّتي تشهد تجمعات ومظاهرات".

وركّزت في بيان، على "أنّنا ندعو أيضًا مواطنينا إلى متابعة مستجدات الأوضاع في بوليفيا من خلال وسائل الإعلام المحليّة، والتواصل مع ​السفارة التركية​ في لاباز".

وكان قد أعلن الرئيس ​ايفو موراليس​ استقالته من منصبه يوم الأحد، في أعقاب مطالبة الجيش له بمغادرة منصبه حفاظًا على استقرار البلاد.