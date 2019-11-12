رئيس أفغانستان أعلن الإفراج المشروط عن 3 من سجناء "طالبان"

أعلن الرئيس الأفغاني ​أشرف غني​، "أنّنا قرّرنا الإفراج المشروط عن ثلاثة من سجناء "​حركة طالبان​" الّذين تمّ اعتقالهم خارج البلاد بمساعدة شركائنا الدوليين، وتمّ احتجازهم في سجن باغرام لدى ​الحكومة الأفغانية​ لبعض الوقت"، فيما تتواصل المحادثات لإطلاق سراح أستاذَين جامعيَّين اختطفهما مسلحو الحركة المسلحة في العام 2016.

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