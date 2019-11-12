المسؤول الاعلامي لحركة الجهاد: بعد انتهاء تشييع أبو العطا لكل حادث حديث

اكد مسؤول المكتب الاعلامي لحركة "الجهاد الاسلامي" ​داوود شهاب​ في تصريح له، انه "بعد انتهاء تشييع جثماني القيادي بهاء أبو العطا وزوجته ظهراً لكل حادث حديث."

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