النشرة: محتجون اقفلوا مراكز اوجيرو في بعلبك وعاليه

افاد مراسل "​الخليج 365​" في ​البقاع​ بأن "عددا من المحتجين تجمعوا أمام مركز اوجيرو في ​بعلبك​ واقفلوا المركز". من جهة اخرى اقدم محتجون على الدخول الى مركز اوجيرو في ​عاليه​ لمنع الموظفين من استكمال اعمالهم.

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