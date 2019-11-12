النشرة: محتجون اقفلوا مدخل اوجيرو في مدينة صور

افاد مراسل "الخليج 365" في النبطية بأن "المدارس الرسمية والخاصة والثانويات والمعاهد والجامعات في النبطية توقفت عن التدريس بناء على المذكرة التي اصدرها وزير التربية أكرم شهيب كما توقفت المصارف عن العمل".
وفي صور افاد مراسلنا بأن "محتجين أقدموا على إقفال مدخل أوجيرو في صور".
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