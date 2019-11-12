النشرة: محتجون اقفلوا مدخل اوجيرو في مدينة صور

افاد مراسل "​الخليج 365​" في ​النبطية​ بأن "​المدارس الرسمية​ والخاصة والثانويات والمعاهد و​الجامعات​ في النبطية توقفت عن التدريس بناء على المذكرة التي اصدرها وزير التربية ​أكرم شهيب​ كما توقفت ​المصارف​ عن العمل".

وفي صور افاد مراسلنا بأن "محتجين أقدموا على إقفال مدخل ​أوجيرو​ في صور".