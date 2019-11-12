رئيس نقابة موظفي المصارف في لبنان يؤكد ان ماكينات الصرف الآلي ستزود بالنقد

اكد رئيس نقابة موظفي المصارف في لبنان اسد الخوري ان ماكينات الصرف الآلي ستزود بالنقد. واوضح ان الاضراب ليس من اجل الاضراب، بل من اجل ان تأخذ الادارات اجراءات مناسبة في هذا الوقت الصعب، والتحويلات من الخارج لا زالت تعمل. واعتبر انه اذا بقيت المصارف بذات الشروط المتشددة لن نعود الى العمل.
وشدد الخوري في حديث تلفزيوني، على انه لا مشكلة لدى المصارف بالفتح اليوم قبل الغد، وهي يجب ان تعمم على الموظفين التعاطي بمرونة مع الزبائن، وما حصل الاسبوع الفائت غير مقبولة لان كرامات الموظفين كان "تدعس".
واعلن انه لم يتم التواصل بالامس مع جمعية المصارف، ومن الممكن ان يتم الاجتماع معهم اليوم. ولفت الى ان ما قامت به نقابة الموظفين حركت جمعية المصارف والمصرف المركزي، وما قمنا به يخدم الناس.
واعتبر ان من سلبيات الاضراب انه اذا لا يملك الزبون بطاقة لا يمكن ان نخدمه كما حال من يملك شيك.
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