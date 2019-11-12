النشرة: اعتصام للأساتذة المتعاقدين في التعليم الرسمي والمستعان في النبطية

افاد مراسل "​الخليج 365​" في ​النبطية​، بأن الأساتذة المتعاقدين في ​التعليم الرسمي​ والمستعان نفذوا بهم اعتصاما تحذيريا أمام المنطقة التربوية في النبطية، طالبوا خلاله العمل على تثبيتهم واعطاءهم حقوقهم المهدورة.

اضاف "المعتصمون الذي أتوا بمسيرة من خيمة حراك دوار كفررمان بمؤازرة طلابهم رفعوا الشعارات حقنا بالتثبيت، العيش بكرامة، على وزير التربية ان يكون من المتعاقدين، وغيرها من الشعارات مرددين هتافات كرامة الاستاذ من كرامة الوطن".

واختتم الاعتصام بتشكيل وفد من الأساتذة التقى رئيس المنطقة التربوية أكرم ابو شقرا عرضوا عليهم مطالبهم التي لطالما رددوها ولعل أبرزها التثبيت بملاك ​وزارة التربية​ دون امتحان.