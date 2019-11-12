البطش: لا خيار أمام حركة الجهاد الإسلامي سوى المواجهة ولا حسابات ستمنعنا من الرد

اكد القيادي في حركة الجهاد الاسلامي خالد البطش ان "رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو سيدفع الثمن غاليا بعد اغتيال القائد بهاء أبو العطا"، مشددا على ان "لا خيار أمام حركة الجهاد الإسلامي سوى المواجهة بعد اغتيال أبو العطا".
وشدد البطش على ان "سرايا القدس ليست وحدها بل معها كل الفصائل الفلسطينية في خندق المواجهة مع اسرائيل"،
وشدد على ان "سرايا القدس ستجعل العدو يدفع ثمنًا غاليًا لجريمة اغتيال القائدين بهاء أبو العطا ومعاذ العجوري ولن تمنعنا أي حسابات عن الرد"، مؤكدا ان "في جعبة الحركة الكثير من الرجال والعتاد في مواجهة المحتل".
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