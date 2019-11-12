الرئيس عون أطلع سفراء مجموعة الدعم الدولية للبنان على موقفه من التطورات الراهنة

التقى رئيس الجمهورية ​ميشال عون​، في قصر بعبدا، سفراء ​مجموعة الدعم الدولية للبنان​، وأطلعهم على موقفه من التطورات الراهنة، بحضور وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال ​جبران باسيل​ ووزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية في حكومة تصريف الأعمال ​سليم جريصاتي​.

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