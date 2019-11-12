وسائل إعلام إسرائيلية: قرار تصفية أبو العطا اتخذ بعد استهداف اشدود خلال كلمة نتنياهو

اشارت وسائل إعلام إسرائيلية الى ان قرار تصفية القيادي في سراي ​القدس​ بهاء أبو العطا اتخذ بعد استهداف اشدود خلال كلمة رئيس ​الحكومة الاسرائيلية​ ​بنيامين نتانياهو​ فيها قبل ​الانتخابات​ الاسرائيلية.

وكان مقطع ​فيديو​ تناقلته وسائل الإعلام في ايلول الماضي أظهر هروب ​نتنياهو​، للاختباء بعد قصف ​صاروخ​ي من ​قطاع غزة​ استهدف مستوطنة أشدود التي كان يلقي فيها خطابه.

وأفادت وسائل إعلام عبرية بأن نتنياهو​ قطع خطابه واختبأ في ملجأ؛ إثر سقوط صاروخ على مستوطنة أشدود، كما فتحت الملاجئ في ​عسقلان​ المحتلة المحاذية ​لقطاع غزة​.

وبحسب ما أوردت وسائل إعلام عبرية فإن نتنياهو كان في حفل لحزب "الليكود" بمستوطنة أشدود حين دوت صفارات الإنذار، وأبعده حُراسه الشخصيون وأنزلوه عن المنصة.