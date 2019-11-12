وسائل إعلام إسرائيلية: قرار تصفية أبو العطا اتخذ بعد استهداف اشدود خلال كلمة نتنياهو

اشارت وسائل إعلام إسرائيلية الى ان قرار تصفية القيادي في سراي القدس بهاء أبو العطا اتخذ بعد استهداف اشدود خلال كلمة رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتانياهو فيها قبل الانتخابات الاسرائيلية.
وكان مقطع فيديو تناقلته وسائل الإعلام في ايلول الماضي أظهر هروب نتنياهو، للاختباء بعد قصف صاروخي من قطاع غزة استهدف مستوطنة أشدود التي كان يلقي فيها خطابه.
وأفادت وسائل إعلام عبرية بأن نتنياهو قطع خطابه واختبأ في ملجأ؛ إثر سقوط صاروخ على مستوطنة أشدود، كما فتحت الملاجئ في عسقلان المحتلة المحاذية لقطاع غزة.
وبحسب ما أوردت وسائل إعلام عبرية فإن نتنياهو كان في حفل لحزب "الليكود" بمستوطنة أشدود حين دوت صفارات الإنذار، وأبعده حُراسه الشخصيون وأنزلوه عن المنصة.
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