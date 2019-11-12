النشرة: محتجون أقفلوا مراكز أوجيرو والليبان بوست والمعاينة الميكانيكية في زحلة

افاد مراسل "​الخليج 365​" في زحلة بأن "محتدين أقفلوا مراكز ​أوجيرو​ والليبان بوست و​المعاينة الميكانيكية​ في زحلة أمام الموظفين والمواطنين".

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