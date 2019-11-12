توقيع اتفاقية تعاون بين الجامعة اللبنانية وجامعة ميسّينا الإيطالية

وقّعت ​الجامعة اللبنانية​ اتفاقية تعاون مع جامعة ميسّينا الإيطالية تهدف إلى تعزيز التعاون بين المؤسستين الأكاديميّتين على الصعد كافة.

وتندرج هذه الاتفاقية في سياق تطوير علاقات التعاون بين الجامعة اللبنانية و​الجامعات​ الإيطالية بشكل عام وجامعة ميسّينا بشكل خاص، علمًا أن هذا التعاون بدأ منذ سنوات.

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