جنبلاط: لفتح نقاش جدي وصريح مع الحراك المدني حول سد بسري

اشار رئيس ​الحزب التقدمي الاشتراكي​ النائب السابق ​وليد جنبلاط​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى انه "في خضم النقاشات حول كل شيء، انصح الرفاق الحزبيين في ​الشوف​ بفتح نقاش جدي وصريح مع ​الحراك المدني​ حول ​سد بسري​ في إيجابياته او سلبياته".

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