هاشم: المجلس النيابي سيد نفسه ويستطيع التشريع في كل الظروف

اشار عضو ​كتلة التنمية والتحرير​ النائب ​قاسم هاشم​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي الى انه "اتحفنا بعض الجهابذة في إطلاق مواقفهم الحاسمة بعدم دستورية الجلسة النيابية الذي كان مزمع عقدها اليوم متجاهلين كل الحقائق والوقائع التي تؤكد ان ​الدستور​ والأعراف اقرا بان المجلس سيد نفسه ويستطيع التشريع في كل الظروف وحتى في غياب ​الحكومة​ وسبق للمجلس النيابي ان شرع في ظل حكومة تصريف اعمال"، معتبرا ان "التعاطي مع المجلس لمنع انعقاده لا علاقة له بالأصول الدستورية إنما انسجاما مع نهج يريد للفراغ ان يطول التزاما بخطة تخريب ممنهجة".

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