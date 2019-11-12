شدد رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ على انه يصر على بقاء رئيس حكومة تصريف الاعمال ​سعد الحريري​ على رأس الحكومة، ونقل صحيفة "النهار" عنه ما مفاده أنه "إذا بقي سعد على موقفه ورفض تسلم الحكومة، فسأكون على عداء معه الى الأبد. لان المصلحة تقتضي تعاوننا جميعنا للخروج من هذه الأزمة".

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كانت هذه تفاصيل خبر بري: سأكون على عداء مع الحريري الى الأبد اذا رفض تسلم الحكومة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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