النشرة: مسيرة طلابية في رميش جابت الساحة العامة وشوارع البلدة

أفاد مراسل "النشرة" في ​النبطية​ بـ"انطلاق مسيرة طلابية في ​بلدة رميش​ قضاء ​بنت جبيل​ من ساحة التجلّي إلى النصب التذكاري لشهيد ​الجيش اللبناني​ سامر طانيوس، ومن ثمّ إلى نصب الشهيد اللواء ​فرنسوا الحاج​".

وبيّن أنّ "المسيرة جابت الساحة العامة وشوارع البلدة، وحمل المشاركون الأعلام اللبنانية، مردّدين الهتافات والشعارات الوطنية المؤيّدة للحراك الشعبي والمطالبة بالإصلاحات الاقتصاديّة والاجتماعيّة والماليّة".