النشرة: مسيرة طلابية في رميش جابت الساحة العامة وشوارع البلدة

أفاد مراسل "النشرة" في النبطية بـ"انطلاق مسيرة طلابية في بلدة رميش قضاء بنت جبيل من ساحة التجلّي إلى النصب التذكاري لشهيد الجيش اللبناني سامر طانيوس، ومن ثمّ إلى نصب الشهيد اللواء فرنسوا الحاج".
وبيّن أنّ "المسيرة جابت الساحة العامة وشوارع البلدة، وحمل المشاركون الأعلام اللبنانية، مردّدين الهتافات والشعارات الوطنية المؤيّدة للحراك الشعبي والمطالبة بالإصلاحات الاقتصاديّة والاجتماعيّة والماليّة".
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