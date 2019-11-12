أفغانستان ستفرج عن ثلاثة سجناء من طالبان

اسماء السيد - كابول: أعلن الرئيس الأفغاني أشرف غني الثلاثاء أنّ السلطات ستفرج عن ثلاثة سجناء كبار من حركة طالبان، فيما تتواصل المحادثات لإطلاق سراح أستاذين جامعيين اختطفهما مسلحو الحركة المسلحة في العام 2016.
وقال غني في إعلان في قصر الرئاسة "قررنا الإفراج المشروط عن ثلاثة من سجناء طالبان الذين تم اعتقالهم خارج البلاد بمساعدة شركائنا الدوليين وتم احتجازهم في سجن باغرام لدى الحكومة الأفغانية لبعض الوقت". ولم يشر غني لمصير الأستاذين وهما أسترالي وأميركي، لكنّه قال إنّ "صحتهما تتدهور وهما في قبضة الإرهابيين".
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