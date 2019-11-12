العثور على أحد مؤسسي " الخوذ البيضاء" ميتا في اسطنبول

دبي - بواسطة محمد فارس © JAMES LE MESURIER/TWITTER حصل لو ميجورير على رتبة الإمبراطورية البريطانية من الملكة إليزابيث عن خدماته في مساعدة جماعة الخوذ البيضاء وحماية المدنيين في سوريا

عثر على بريطاني، كان ضابطا سابقا في الجيش وتلقى تكريما من الملكة إليزابيث الثانية على عمله مع جماعة الدفاع المدني التي تعمل في مناطق المعارضة السورية والمعروفة باسم "الخوذ البيضاء"، ميتا في تركيا.

وقالت مصادر من جماعة الخوذ البيضاء لبي بي سي إن جثمان جيمس لو ميجورير عثر عليه يوم الاثنين قريبا من منزله في اسطنبول.

وكان لو ميجورير، الذي حصل على رتبة الإمبراطورية البريطانية عام 2016، قد أسس جمعية "ماي داي ريسكيو" للاستجابة لحالات الطوارئ، وهي الجمعية التي أسهمت في تدريب متطوعي الخوذ البيضاء.

ولم يعرف بعد سبب الوفاة، وبدأت السلطات التركية تحقيقا في الحادث.

وقال هاميش دو بريتون غوردون، مدير حملة أطباء تحت النار وهو صديق مقرب من لو ميجورير: "إنها حقا لمأساة، كان واحدا من الرجال القلائل الذين كانت لهم بصمة إنسانية في سوريا." © Reuters قال مكتب حاكم إسطنبول إن السلطات فتحت تحقيقا "شاملا" في الحادث

وقال دو بريتون غوردون إن جماعة الخوذ البيضاء تتميز بهيكل "قوي"، وإن عملهم سيستمر، لكنه أضاف أن وفاة لو ميجورير تركت "فجوة تحتاج لملئها".

ما الذي نعرفه عن وفاة لو ميجورير؟

عثر على جثة لو ميجورير نحو 4:30 صباحا بالتوقيت المحلي (1:30 بتوقيت غرينتش) قريبا من منزله ومكتبه في شارع بمقاطعة "بيه أوغلو" بالشطر الأوروبي من مدينة اسطنبول.

وذكرت تقارير إعلامية تركية أنه جرى التحقق من وجود كسور في قدميه.

وفي وقت لاحق، قال مكتب حاكم المدينة إن السلطات فتحت تحقيقا "شاملا" في الحادث.

من هو لو ميجورير؟

ينظر إلى لو ميجورير، الذي يعتقد أنه في الأربعينيات من العمر والذي عمل مع الأمم المتحدة، على أنه أحد المؤسسين المشاركين لجماعة الخوذ البيضاء في سوريا.

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وتساعد المنظمة، التي تعرف أيضا باسم "الدفاع المدني السوري"، في عمليات إنقاذ المدنيين الذين يتواجدون في مناطق القصف الذي يستهدف مواقع خاضعة لسيطرة المعارضة السورية ضد الرئيس السوري بشار الأسد.

وفي عام 2016، حصلت المنظمة على جائزة "رايت لايفليهود" اعترافا بما أظهرته من شجاعة منقطعة النظير، وتفاعل إنساني في عمليات إنقاذ المدنيين".

وفي وقت لاحق من نفس العام، كانت المنظمة من بين الأسماء المرشحة للفوز بجائزة نوبل للسلام.

إلا أن الحكومة السورية وحليفتاها روسيا وإيران تتهم الجماعة بمساعدة ما تصفها بـ"المنظمات الإرهابية" علنا. © Getty Images تتميز هذه الجماعة بارتداء أعضائها خوذا بيضاء أثناء عملها على إنقاذ المدنيين

ونشرت وزارة الخارجية الروسية تغريدة على تويتر عن لو ميجورير الأسبوع الماضي، قائلة إنه كان عميلا سابقا في جهاز الاستخبارات البريطاني، المعروف باسم "ام آي 6".

وحصل لو ميجورير عام 2016 على رتبة الإمبراطورية البريطانية من الملكة إليزابيث عن"خدماته في مساعدة جماعة الخوذ البيضاء وحماية المدنيين في سوريا".

من هي جماعة الخوذ البيضاء؟

بدأت جماعة الخوذ البيضاء نشاطها في عام 2014 كمنظمة تطوعية تمولها التبرعات. وهي جماعة يميزها ارتداء أعضائها خوذا بيضاء، والذين يأتون من خلفيات مهنية مختلفة، فمنهم خبازون وخياطون ونجارون.

وتقول الجماعة إنها كانت سببا في الحفاظ على أرواح ما يربو على 100 ألف شخص، وتقول إن 252 من أعضائها لقوا مصرعهم وأصيب منهم أكثر من 500 متطوع.

وتؤكد على عملها الحيادي، إذ تقول إنه ليس لديها أي انتماء سياسي لأي طرف، وإنها تعمل على إنقاذ الأرواح من جميع أطراف الصراع.

كما تقوم الجماعة أيضا بأعمال الصيانة المختلفة، من قبيل إعادة توصيل الكهرباء وتأمين المباني.