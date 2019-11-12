شكرا لقرائتكم خبر عن وفد من "صناعة البرلمان" يصل المحلة الكبرى لزيارة مصانع الغزل والنسيج والان مع تفاصيل الخبر
وقال المهندس فرج عامر إن الهدف من الزيارة التي تعد الأولى من نوعها للجنة هو الوقوف على خطة وزير قطاع الأعمال لتطوير قطاع الغزل والنسيج على أرض الواقع، حيث تعد صناعة الغزل والنسيج من أهم الصناعات المصرية وبها عدد ضخم من العمالة، لافتا إلى أن المحلة الكبرى معقل صناعة الغزل والنسيج فى مصر وهى أعرق صناعة فى مصر والتى حازت بها مصر سمعة كبير فى السابق رغم تعرضها للضعف خلال الفترة الماضية.
وأضاف عامر أن اللجنة تستهدف الوصول إلى حقيقة مشكلة وجود أرض بمساحة 80 فدان بالمحلة لم تستغل، وأن هناك خوفا من الاعتداء او الاستيلاء عليها، حيث أكد وزير قطاع الأعمال ان هناك خطة لاستغلال الأرض خلال الفترة القادمة والاستفادة منها.
وأكد عامر أن الزيارة تأتى فى إطار سلسلة من الزيارات تقوم بها اللجنة خلال الفترة المقبلة لعدد من المناطق الصناعية على أرض الواقع ومنها زيارة لمدينة الأثاث، ومناطق صناعية أخرى بعدد من المحافظات، مضيفا: "لن يظل عمل اللجنة فى المكاتب والاجتماعات داخل المجلس فقط، يجب أن نعيش المشاكل فى كل المناطق على أرض الواقع.
ويضم الوفد النواب " محمد السلاب وعلاء ناجى وكيلى اللجنة والأعضاء _فوزى إسماعيل _طارق متولى _هانى النواصرة _ ايفلين متى _محمود شحاتة _نبيل ابو باشا _رضا البلتاجي _نجوى امام _نجوى ابو جليل _رضوان الزياتى _ابراهيم القصاص_نانسى نصير _محمد خليفة_سمير البطيخى ".
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