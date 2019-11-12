شكرا لقرائتكم خبر عن محلية البرلمان تناقش آليات التصدى للمواقف العشوائية ودعم المشروعات الصغيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، ثلاثة اجتماعات اليوم الثلاثاء، لمتابعة عدد من الملفات بحضور ممثلى الحكومة.

ويتضمن جدول أعمال الاجتماع الأول، استمرار متابعة التوصيات الصادرة عن اللجنة بشأن الإجراءات الواجب اتخاذها من قبل وزارة التنمية المحلية والمحافظات لتحديث المنظومة الخاصة بالمواقف الرسمية والعشوائية لتحسين مستوى الخدمات المرورية، بنطاق محافظات مصر، فضلا عن موافاة اللجنة ببيان مالى حديث بالإيرادات والمصروفات، وبيان حصر وتحديث المواقف، على أن يتضمن كيفية التعامل مع المواقف العشوائية بإحدى الوسائل الآتية (تقنينها، أو استبدال أراضيهان أو التصدى لها)، والتعامل مع المواقف الرسمية بكيفية إدارتها وتطويرها لتحقيق النظام وهيبة الدولة وتعظيم مواردها والحفاظ على النسق الحضارى.

بينما يتناول الاجتماع الثانى، متابعة الإجراءات التنفيذية التى اتخذتها وزارة التنمية المحلية لتنفيذ المشروع القومى للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية (مشروعك) والتعرف على مجهودات الوزارة والوحدات المحلية وجهات التمويل فى تذليل معوقات التنفيذ وتيسير الإجراءات أمام الشباب للحصول على القروض لتنفيذ المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وذلك فى إطار توجه الدولة نحو توفير فرص عمل للشباب والقضاء على البطالة.

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وتناقش لجنة الإدارة المحلية فى الاجتماع الثالث، طلب إحاطة بشأن تدهور الحالة العامة لمحيط منطقة محطة قطار رمسيس بمحافظة القاهرة، وطلب إحاطة بشأن انتشار الأسواق الشعبية بمحيط خطوط السكك الحديدية بمختلف المحافظات، وطلب إحاطة آخر بشأن قيام رئيس مركز ومدينة أبو كبير بمحافظة الشرقية، بتأجير ما يسمى بـ"سويقة أبو كبير" لأحد الأشخاص الذى يقوم بدوره بجمع قيمة إيجارية عشوائية من الباعة الجائلين الذين يفترشون بعض شوارع المدينة بالمخالفة للقانون.