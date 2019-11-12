إخوانى سابق: قيادات الإرهابية يسلمون قواعدهم الهاربة لسلطات تركيا حال معارضتهم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف طارق البشبيشى، القيادى السابق بجماعة الإخوان، أن قيادات الجماعة فى تركيا أصبحوا يسلمون قواعدهم التى تعارضهم إلى السلطات التركية، ويطالبون السلطات التركية بعدم منحهم الجنسية كنوع من تأديبهم.
وقال القيادى السابق بجماعة الإخوان، فى تصريح لـ"الخليج 365"، إن الاخوان يفعلون أى شىء من أجل مصلحتهم السياسية، موضحا أن الجبهة المعارضة لمحمود عزت القائم بأعمال مرشد الإخوان سيتم التخلى عنهم.
ولفت طارق البشبيشى، إلى أن منح الجنسية يتم بالتنسيق مع قيادة التنظيم جبهة محمود عزت بمعنى أن معارضى محمود عزت و خصومه لن تمنحهم تركيا جنسيتها، علاوة على أن بعض الهاربين سوف يتخلى عنهم الإخوان والأتراك لأن دورهم قد انتهى و حمايتهم ستشكل عبئا على التنظيم مثل قيادات إرهابية من الجماعة الإسلامية كانت متحالفة مع الاخوان اثناء حكمهم لمصر.
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