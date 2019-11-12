الحكم بحبس ربة منزل سنة مع الإيقاف بتهمة إتلاف خط كهرباء في كفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

قضت محكمة جنايات كفر الشيخ "الدائرة الثانية"، حضوريًا بـ"توكيل" بمعاقبة ربة منزل بالحبس سنة على خلفية ما أسند إليها من إتهام بإتلاف خط كهرباء، وأمرت المحكمة بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة 3 سنوات، والزمتها المصاريف الجنائية.

صدر الحكم برئاسة المستشار شريف محمد قورة، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين مدحت عبد الرؤوف شرف، ونادر محمد طاهر، وسكرتارية محمد عبد الوهاب أبوطالب، وسامح عزيز حبيب، وبحضور أمير وحيد القصبي، وكيل النيابة، وذلك في أحداث القضية رقم 4005 لسنة 2018 جنايات مركز شرطة كفر الشيخ، والمقيدة برقم 1595 لسنة 2018 كلي كفر الشيخ.

كان المستشار ياسر الرفاعي، المحامي العام لنيابة كفر الشيخ الكلية، أحال "م.م.ب"، ربة منزل، إلى محكمة جنايات كفر الشيخ، لأنها بتاريخ 10 / 7 / 2017، بدائرة مركز شرطة كفر الشيخ، وآخر سبق الحكم عليه، تسببت عمدًا في إتلاف خطًا من خطوط الكهرباء والمملوكة لشركة شمال الدلتا لتوزع الكهرباء.

وتبين أنه جرى قطع الأسلاك المعدة لتوصيل التيار الكهربائي من عمود الكهرباء الرئيسي للشركة إلى مسكن "م.ص.ح.ح"، باستخدام أداة "قصافة" الأمر الذي أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي وإحداث تلفيات تقدر قيمتها بمبلغ 1990 جنيه.