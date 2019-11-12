صحيفة أردنية: المخابرات تحبط مخططا إرهابيا لاستهداف عاملِين بسفارتي أمريكا وإسرائيل

محمد اسماعيل - القاهرة - عمان- (د ب أ):

كشفت صحيفة "الرأي" الأردنية اليوم الثلاثاء عن أن المخابرات أحبطت مؤخرا عمليات إرهابية لمتهمين اثنين خططا لاستهداف عاملين في السفارتين الأمريكية والإسرائيلية، بالإضافة إلى الجنود الأمريكيين المتواجدين بإحدى القواعد العسكرية بمنطقة الجفر جنوب المملكة.

ونقلت الصحيفة عن لائحة الاتهام، التي قالت إنها حصلت عليها من محكمة أمن الدولة، أن "آلية تنفيذ المتهميْن للعمليات الإرهابية تمثلت في استخدام الأسلحة النارية، أو الطعن، أو الدهس بواسطة مركبات".

كما كشفت أنه تم إلقاء القبض عليهما نهاية يوليو الماضي.

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وبدأت محكمة أمن الدولة أمس الأول الأحد محاكمة المتهميْن عن ما أسندته النيابة لهما.

وذكرت الصحيفة أن المتهمين نفيا أن يكونا مذنبين.

وأشارت الصحيفة إلى أن أحد المتهمين قام "بمعاينة السفارتين الأمريكية والإسرائيلية لأكثر من مرة، تمهيدا لتنفيذ العمل الإرهابي، إلا أن إلقاء القبض عليهما حال دون تنفيذ تلك العمليات الإرهابية".