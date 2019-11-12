"رانيا" تغازل زوجها في الشارع.. قصة لافتة أثارت الجدل بسوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج – عمار عبد الواحد:

حالة من ردود الفعل المتباينة أثارتها صورًا جرى تداولها بين رواد على مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر فيها لافتة تحمل ما يبدو أنه تهنئة من سيدة لزوجها، في شارع شريف بمنطقة الهلال بمدينة سوهاج.

وكتبت الزوجة على اللافتة التي فوجئ بها الأهالي "استثنائي الوحيد ألجأ إليك دائمًا في فرحي وحزني، لا أعرف السبب ولكن أشعر أنك راحتي.. استثنائي في كل شيء، لا تشملك قوانين، لك قانونك الخاص بك، استثنائي الرائع أنت، ولا شيء يضاهيك، أنت صدفتي الجميلة، كل سنة وأنت طيب"، بينما حملت اللافتة توقيع الزوجة قائلة "مراتك رانيا".

وانقسم رواد مواقع التواصل في تعليقهم على الصور المتداولة، حيث أكد فريق منهم أن الصور مستهجنة في المجتمع الصعيدي بشكل عامة ولا يجب أن تنشر علانية، بينما رأى فريق آخر أن الصور عادية وتدل على الرومانسية في التعامل بين الزوجين وصلاح العلاقة بينهما.