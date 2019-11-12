الحكيم يلتقي رئيس فريق التحقيق الخاص بجرائم داعش في العراق

أكد وزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم أهمية تعاون الفريق الأممي الخاص بجرائم "داعش" في العراق مع حكومة العراقـية لتهيئة مستلزمات عمله.
وذكر بيان لوزارة الخارجية العراقية - بثته الوكالةالوطنية العراقية للأنباء نينا اليوم الثلاثاء أن الحكيم التقى رئيس فريق التحقيق الخاصّ بجرائم "داعش" في العراق كريم خان، وجرى خلال اللقاء بحث دور فريق التحقيق الأمميّ في جمع وتخزين الأدلة التي تُجرِّم عصابات "داعش" الإرهابيَّة، وحفظها في العراق لضمان حُقوق الضحايا العراقـيِّين.
وشدد الحكيم على ضرورة العمل في ظلِّ احترام سيادة العراق، وولايته القضائيّة على الجرائم التي ارتكبتها عصابات "داعش" الإرهابيَّة.
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